Noodlot slaat toe voor basispion KV Mechelen: 6 tot 9 maanden out door kruisbandletsel

KV Mechelen is nog volop in de running voor een Europees ticket, maar heeft er enkele turbulente dagen opzitten. Woensdag geraakte verdediger Rick van Drongelen betrokken bij een dodelijk verkeersongeval. Een dag later geraakte bekend dat de blessure van Lucas Bijker (29) erg ernstig is.

De Nederlandse linksachter van KV Mechelen viel afgelopen weekend in het duel tegen Racing Genk geblesseerd uit. Na onderzoeken volgde een wel erg zwaar verdict: Bijker heeft een scheur in de voorste kruisband van de linkerknie opgelopen. Donderdag moet de onfortuinlijke Nederlander onder het mes, waarna de revalidatie kan starten. Bijker zal zo'n zes à negen maanden uit roulatie zijn. Lucas Bijker kwam in de zomer van 2018 over van het Spaanse Cadiz. De linksachter ligt nog tot medio 2023 onder contract in Mechelen. Einde seizoen voor Lucas Bijker na een knieblessure.



Spoedig herstel, Bijkie 💛❤️



