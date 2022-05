Kompany spreekt over toekomst Arnstad en talenten in het algemeen: "Nergens beter dan Anderlecht om door te breken"

Kristian Arnstad heeft punten gescoord bij zijn eerste basisplaats van het seizoen. Tegen Club Brugge werd hij zelfs verkozen tot 'Man van de Match'. Voor Vincent Kompany geen verrassing. Maar wat ze volgend seizoen met hem gaan doen? Daarover wordt nog gesproken.

"Ik heb dezelfde Arnstad gezien als de week voordien en de week daarvoor", antwoordde Kompany op de vraag of de jonge Noor vertrouwen getankt heeft. "Hij is een vrij rustige jongen en stabiel. En al had hij zijn slechtste match gespeeld tegen Club, dan had dat mijn mening over hem nog niet veranderd. Hij heeft nu stappen gezet in de concurrentiestrijd. En die moet hij blijven zetten."

Maar Arnstad zijn contract loopt wel af in 2023 en er is nog geen verlenging. "Die gesprekken gaan we niet voeren in de media. Maar er is toch geen betere club om door te breken dan bij Anderlecht? Het grote verschil met mijn tijd is dat je nu van Anderlecht naar de absolute top kan gaan. Vroeger moest je nog een tussenstap maken. Sambi en Alexis zijn nu rechtstreekts gegaan. Daardoor kan je ook tot je 22ste blijven voetballen bij Anderlecht. Vroeger moest je op je 18de of 19de al weg zijn."

Arnstad zou ook in 1B af en toe kunnen voetballen, maar momenteel ligt er op tafel dat hij dan een bepaald aantal matchen voor de A-ploeg niet mag overschrijden. "(zucht) Laten we vooral niet te veel wurgende regels maken, maar kijken in het belang van talentontwikkeling", aldus Kompany. "Al heb je er 30 gespeeld bij de A-ploeg... Die jongens hebben minuten nodig. Soms moet je dat dan bij de A-ploeg kunnen doen. En hopen dat ze de bank dan verbreden, zoals ik al zo vaak zei. Gewoon het gezond verstand gebruiken, hopelijk is dat gezond verstand universeel. Niet te moeilijk doen!"