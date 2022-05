Castagne zucht, want Leicester City moet nog een maand vullen na verlies tegen Roma: "Schieten onszelf weer in de voet"

Leicester City is er niet in geslaagd om zijn grauw seizoen wat kleur te geven. Tegen AS Roma gingen ze ten onder na een doelpunt van Tammy Abraham. De komende maand hebben ze nu niks meer om voor te spelen.

Timothy Castagna was dan ook ontgoocheld. "Ik denk dat we het beter hadden kunnen doen. We pakken nog maar eens een doelpunt uit een corner. Anders hebben ze denk ik niet veel kansen gehad. We schieten onszelf elke keer in de voet. We beginnen elke keer met een achterstand. Zo is het. We kunnen alleen onszelf de schuld geven. Het heeft ons al heel wat wedstrijden gekost. Op een geweldig moment als dit kan het niet gebeuren", zuchtte hij.

In de Premier League staan ze elfde en hebben ze geen zicht meer op Europees voetbal. Volgend seizoen zullen ze zich dan ook niet in Europa kunnen tonen, want de Conference League-finale was hun laatste kans. "Het zal lang duren. We hebben nog een maand met niet veel om voor te spelen. We zullen de motivatie moeten vinden. We zullen ons moeten hergroeperen om goed af te sluiten en volgend seizoen goed te beginnen."