Spelers Genk botsen met eigen fans: "Wij verdienen hun steun en die gaven ze ons niet"

Na het gelijkspel tegen Charleroi ging het mis tussen de spelers van Genk en hun eigen fans. De spelers wendden zich af en de supporters schreeuwden 'Shame on you'. De spelersgroep had het zwaar met het gebrek aan steun.

Vooral Paul Onuachu reageerde gepikeerd. "Ik kan begrijpen dat ze ontgoocheld zijn door het puntenverlies. De fans betalen veel geld om deze match te zien, maar wij verdienden wel hun steun en die kregen we niet. Daarom hebben we ons als groep omgedraaid. Ik roep ze op om dinsdag ons wel te steunen." Ook Kristian Thorstvedt was niet bepaald blij met hoe de fans reageerden. "Wij hebben respect voor hen, maar we mogen ook wel wat respect terug verwachten. We hebben er alles aan gedaan om te winnen."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg KRC Genk - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (10/05).