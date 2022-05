De U21 van Anderlecht doet wat de eerste ploeg niet kon, de beker winnen na strafschoppen

Deze zaterdag speelde de U21 van Anderlecht de bekerfinale tegen de jongeren uit Genk. In tegenstelling tot hun oudere tegenhangers wonnen de jongeren uit Neerpede... op strafschoppen!

Deze zaterdag stond RSC Anderlecht tegenover Racing Genk in de bekerfinale van de U21. De wedstrijd werd gehouden in het Lotto Park. Antoine Colassin opende de score in de 36e minuut, maar in de tweede helft maakte Genk gelijk en kwam het vervolgens aan de leiding. De thuisploeg dacht dat ze zouden verliezen, maar Lucas Stassin scoorde in de 90e minuut de gelijlmaker.

In tegenstelling tot de 'grote jongens', betekende een gelijkspel na 90 minuten een penalty shoot-out. En ook daar, in tegenstelling tot de 'grote jongens'... was het Anderlecht dat won (5-4), het trauma van het A-team herhaalde zich niet en de ploeg van Robin Veldman sluit op deze manier een sterk seizoen af met bekerwinst.