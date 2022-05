Gillet hoopt dat hij nu wel de juiste keuze maakt, in tegenstelling tot deze zomer: "Enige beslissing in mijn carrière waar ik spijt van heb"

Guillaume Gillet heeft een aanbieding van Anderlecht én van FC Luik op zak. De twee clubs die het meest voor hem betekenden. Nadat hij afgelopen zomer Waasland-Beveren boven Union verkoos, wil hij nu wel echt goed nadenken.

Gillet houdt zijn beslissing nog in beraad. “Ik heb al met onder anderen Kompany gesproken en ik zou graag een mentor zijn bij Anderlecht, maar het blijft een zeer lastige keuze tussen twee clubs van m'n hart”, zegt hij in Het Nieuwsblad.

Een verscheurende keuze en eentje die goed moet afgewogen worden, want vorige zomer koos hij voor Waasland-Beveren terwijl hij voor Union had kunnen spelen. “Achteraf gezien jammer, want ik had iets speciaals kunnen beleven met Union. Het is de enige beslissing in mijn carrière waar ik spijt van heb.”