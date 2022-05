Sergio Gomez is niet van plan om Anderlecht te verlaten: "Ik wil blijven, maar dat hangt niet alleen van mij af"

Sergio Gomez vertegenwoordigt misschien wel het kapitaal van Anderlecht voor komende zomer. Een transfer van de linksachter zou geld vrijmaken om een nieuwe spits te kopen. Maar als Anderlecht hem niet kwijt wil, wil hij gerust ook blijven.

“Ik heb een contract bij Anderlecht tot 2025 en wil me daar gerust aan houden. Mijn toekomst hangt ook niet af van Champions League of Conference League volgend seizoen", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Ik voel me goed in België en leerde al veel bij. Ik wil blijven, maar dat hangt niet alleen van mij af. Ik weet niet welke opties de club zal hebben.”

Want de club heeft veel voor hem betekend. “Ik heb altijd geloofd in mijn kwaliteiten. Ik wist: als een club me eens een kans geeft om me echt te tonen, zal ik me bewijzen. In het verleden kwam ik uit voor grote teams, maar ik speelde te weinig. Anderlecht bood me een uitweg. Verrassend genoeg wilde Kompany me als linksback terwijl ik een spelmaker was, maar ik apprecieer heel erg wat deze club voor me doet.”

De laatste weken heeft hij zowel van de buikspieren als van de lies last. “Ik speelde dit seizoen al zoveel matchen dat een beetje overbelasting logisch is, maar in de play-offs of de bekerfinale is het normaal dat je de pijn verbijt. Je ziet dan even af na zo'n zware partij, maar gelukkig voelde ik me deze week weer beter op training.”