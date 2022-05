Club Brugge volgt 18-jarige middenvelder die volgens RB Leipzig niet genoeg speeltijd krijgt in de MLS

Club Brugge is één van de clubs die volgens de Amerikaanse media middenvelder Caden Clark volgen. Die wordt door RB Leizpig verhuurd aan New York Red Bulls, maar daar zijn ze niet zo tevreden over.

Uiteraard zijn beide clubs van dezelfde groep en Clark kreeg zijn jeugdopleiding bij New York, maar Leipzig zag al snel iets in hem en kocht hem over van de zusterclub om hem daarna meteen weer bij New York te stallen op huurbasis. Sinds februari heeft hij er echter nog maar drie matchen mogen meespelen en Leipzig wil hem elders meer minuten laten maken.

Volgens enkele media in de VS is Club één van de mogelijkheden om de 18-jarige Amerikaanse middenvelder te stallen. Hij heeft nog een contract tot 2025 bij Leipzig. Clark kan als aanvallende middenvelder of op beide flanken aan de slag.