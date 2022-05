Jamie Carragher lovend over Kevin De Bruyne na nieuwe glansprestatie: "Beste speler in de clubgeschiedenis"

Champions League-winst zit er dit jaar niet in voor Manchester City. Maar na het gelijkspel van Liverpool zit de titel in de Engelse Premier League er wel in.

Zondagnamiddag kon Manchester City optimaal profiteren van het puntenverlies van Liverpool door zelf te winnen tegen Newcastle United. Onder leiding van dirigent De Bruyne (die goed was voor één assist), lukte dat glansrijk met 5-0. De Bruyne moest dan wel tevreden zijn met 'maar' één assist, hij verdeelde en heerste bij de Citizens.

Na affluiten gingen de pundits bij Sky Sports nog even door op de prestatie van De Bruyne en Liverpool-legende Jamie Carragher was opvallend lovend. Eerst zei voormalig City-speler Micah Richards nog dat De Bruyne op hetzelfde niveau zit als Yaya Touré, maar dat wou Carragher niet beamen.

"In mijn ogen is hij de beste speler ooit voor Manchester City, net boven Yaya en Kompany. Kevin De Bruyne is momenteel de beste middenvelder ter wereld en al een jaar of 3 à 4 de beste speler in de Premier League", klinkt het.