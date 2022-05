Opvolger Haaland bij Dortmund gekend, Die Borussen gaan opnieuw shoppen in Salzburg

Met dat nieuws kwam transferexpert Fabrizio Romano vandaag naar voren. De Duitse aanvaller, dit seizoen goed voor 19 doelpunten in de Oostenrijke Bundesliga, komt voor een slordige 40 miljoen euro over en zal een contract van 5 seizoenen tekenen in Dortmund. Volgens Adeyemi's makelaar Thomas Solomon zou een deal tussen Salzburg en Dortmund op enkele details na rond zijn.

Manchester United, dat Adeyemi een salaris van 175 000 euro per week aanbood, vist dus achter het net. Dortmund gaat opnieuw zaken doen met Salzburg, waar het eerder al topspits Erling Haaland binnenhaalde in 2020.

Excl. Karim Adeyemi’s agent Thomas Solomon confirms: “We’re now close to complete the deal with Borussia Dortmund. There will be no release clause included into his five year deal”. 🟡⚫️ #BVB



“Rangnick? Yes, Manchester United wanted to enter the race - but we want BVB”. #MUFC pic.twitter.com/XwlvprVURo