Erling Haaland's transfer naar City: De Noor heeft naar verluidt zijn medische keuring in Brussel doorstaan

Erling Haaland is in België. De Noor zou in het Erasmus ziekenhuis in Brussel zijn medische tests hebben uitgevoerd. De overgang naar Manchester City lijkt zo goed als rond voor de spits.

De komst van Erling Haaland naar Manchester City lijkt zo goed als rond. De spits en de club zouden een akkoord hebben, maar La Dernière Heure meldt dat Haaland ondertussen zijn medische keuring al heeft ondergaan. Volgens de krant is de 21-jarige Noorse aanvaller maandag in het Erasmusziekenhuis in Brussel gespot voor medische tests door de arts van Manchester City. De club had aangekondigd dat er maandag geen training was en dat Haaland "persoonlijke details" moest regelen. Hij zou dan later deze middag terugkeren naar Dortmund. Volgens La Dernière Heure is de keuze van Haaland voor het bezoek gemaakt om geografische redenen en om discretie te verzekeren.