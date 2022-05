OFFICIEEL: Daar is de opvolger van Haaland al - jonge Duitser tekent tot 2027 bij Borussia Dortmund

Dinsdagmiddag maakte Manchester City bekend dat Haaland volgend jaar een Citizen is. De fans van Borussia Dortmund hebben niet lang moeten treuren, want amper een uur later werd de opvolger van Haaland aangekondigd.

Karim Adeyemi heeft bij de Borussen een contract tot medio 2027 ondertekend. De 20-jarige Duitser (3 interlands, 1 doelpunt) komt over van RB Salzburg. Volgens Duitse bronnen bedroeg de transfersom 38 miljoen euro, wat meteen een recordbedrag is voor de ploeg van Witsel, Meunier en Hazard. In 2018 belandde de toen 16-jarige spits met Nigeriaanse roots in Oostenrijk. Bij RB Salzburg was Adeyemi dit seizoen al goed voor 23 doelpunten en 6 assists in 42 wedstrijden. WADMIN ūü§© pic.twitter.com/WtXQQso7bC — Borussia Dortmund (@BVB) May 10, 2022 Adeyemi heeft bij Dortmund grote schoenen om te vullen. Hij moet er ene Erling Haaland doen vergeten, die per 1 juli naar Manchester City vertrekt. Dat maakte de Engelse topclub eerder op de dag bekend.