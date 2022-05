OFFICIEEL: Manchester City bevestigt komst van Erling Haaland

Erling Haaland ligt nog tot medio 2024 onder contract bij Borussia Dortmund, maar Manchester City betaalt de vertrekclausule om het Noorse wonderkind naar Engeland te halen. Eerder werd gezegd dat Haaland voor 75 miljoen beschikken, maar alsmeer meer bronnen maken gewag van een bedrag van 60 miljoen.

De Citizens laten weten dat er een princiepsakkoord werd gevonden met Borussia Dortmund en dat er met Haaland nog enkele details moeten afgerond worden.

Haaland deed bij Molde en RB Salzburg al van zich spreken en groeide bij Borussia Dortmund de voorbije seizoenen uit tot een ongekende doelpuntenmachine. In 88 officiële duels voor geel-zwart scoorde de Noor 85 keer en leverde hij 23 assists af.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.



The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.