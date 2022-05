Kompany hoopt dat Amuzu (en andere jongeren) niet op vertrouwen bouwen: "Dat is als een kat, die gaat ook bij de buren eten"

Francis Amuzu begint donderdag aan zijn 150ste match voor Anderlecht. De winger heeft vertrouwen getankt na zijn hattrick tegen Antwerp. Al wil Vincent Kompany niet dat hij "vertrouwen heeft in vertrouwen". Een uitleg...

Kompany wil dat Amuzu vertrouwt in voorbereiding, in zijn werk dat hij erin steekt. "Eén van de grootste lessen die ik jonge gasten meegeef, is dat vertrouwen als een kat is. De ene dag komt die bij jou eten, de volgende dag bij je buur. Waarmee ik wil zeggen: het kan even snel weg zijn als het er is. Je kan er geen vertrouwen in hebben. Wat ik wil zien, is een constante in de voorbereiding van matchen en omgaan met de mindere momenten."

"Amuzu heeft keihard gewerkt. Van elk punt dat hij nog ontbrak heeft hij geleidelijk aan een sterkte gemaakt. Hij leeft niet meer op vertrouwen. Als hij eens een mindere dag heeft of buikpijn, dan speelt dat niet meer in zijn hoofd. Wij hebben taken op het veld. Als het lukt, komt het geniaal over. Als het mislukt, ziet het er soms onnozel uit. Maar het is een manier om een stap naar boven te zetten en bij Ciske is het niet anders. Hij weet wat zijn taken zijn. Het is op z'n minst duidelijk."