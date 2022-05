Wat met de toekomst van Tarik Tissoudali? "Dat is nu voorbij"

Tarik Tissoudali heeft een moeilijke periode bij AA Gent. Ook Hein Vanhaezebrouck liet zich uit over de zaak na de heenmatch tegen KV Mechelen, nu heeft de spits zelf ook van zich laten horen.

"We moeten hem ook tijd geven om hem beter te laten worden, maar ik zou toch nog iets van hem willen zien dit jaar", was Hein Vanhaezebrouck duidelijk zaterdagavond in de Ghelamco Arena.

"Als je een contract wil vernieuwen of verbeteren, dan moet je presteren en kan je niet teren op prestaties uit het verleden en telkens opnieuw tonen dat je superbelangrijk bent voor het team en dat je constant kan presteren. Ik geloof dat hij in staat is nog wat te laten zien van de kwaliteiten die hij echt heeft."

Valencia?

En Tissoudali scoorde prompt in de terugwedstrijd dinsdag Achter de Kazerne in Mechelen. "Ik had het er wel moeilijk mee, met de problemen rond een contractverlenging."

"Maar dat is nu voorbij. Ik focus me op de laatste wedstrijden van het seizoen en dan zien we wel weer verder." Er is nog steeds interesse uit Spanje (Valencia), maar tot op heden is er nog geen deal. Bij Gent ligt hij nog tot juni 2023 onder contract.