🎥 Record verbroken: maar liefst 67 000 toeschouwers zien Man. United Youth Cup-finale winnen met 3-1

Manchester United heeft dan toch een prijs dit jaar: het won de Youth Cup-finale van Nottingham Forest met 3-1. Maar liefst 67 000 supporters kwamen de U18-jeugdspelers aanmoedigen op Old Trafford, een absoluut record.

En daarbij wordt het vorige toeschouwersrecord voor een FA Youth Cup-wedstrijd, 38 000 man op Old Trafford voor de halve finale tussen United en Arsenal in 2017, met gemak verpulverd. Het eerste team van Manchester United mag dan wel serieus op de dool zijn, haar supporters geloven duidelijk nog steeds in de jeugd van The Mancunians.

De wedstrijd zelf won de thuisploeg vrij vlot. Met onder meer 2 doelpunten van Argentijn Garnacho, die dit seizoen al een keer mocht invallen in de Premier League, zette United Nottingham Forest met 3-1 opzij. Daarbij moet wel gezegd worden dat het penaltydoelpunt van de thuisploeg er absoluut geen was, maar Garnacho liet dat niet aan zijn hart komen: hij scoorde en vierde achteraf met de supporters op zijn Ronaldo's. Leuke beelden.