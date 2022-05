18-jarige Genk-doelman maakte competitiedebuut, maar was vooraf ook gestraft: "Verkeerde reactie van mij"

Door de suikerdip van Maarten Vandevoordt moest Tobe Leysen dinsdag in extremis de plaats in doel innemen. De 18-jarige doelman deed het goed, maar voor hetzelfde geld was hij nog steeds gestraft...

Tijd voor zenuwen had hij niet, want Vandevoordt viel uit in de opwarming. Leysen had wel een weekje met de beloften moeten meetrainen na een klein incident met een stafflid. “Een verkeerde reactie van mij op training, ik heb me er achteraf ook voor geëxcuseerd. Het is al lang uitgepraat, ik heb opnieuw leergeld betaald. Uit je fouten moet je lessen trekken, zeker als jonge speler", zegt hij in HBvL.

Volgend seizoen hoopt hij zowel in 1A als in 1B zijn strepen verder te verdienen. “Ik zie mijn toekomst in Genk, daarom heb ik vorig seizoen bijgetekend tot 2025. Maar ik kijk tegelijkertijd liefst niet te ver vooruit. Ik moet me concentreren op mijn eigen prestaties en blijven groeien als doelman. Profwedstrijden zouden daarbij enorm helpen. Hopelijk staan de regels voor 1B dat ook toe, want het is precies daarvoor dat die reeks zo interessant is voor een beloftenploeg als de onze.”