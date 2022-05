CEO Bossaert en RBFA vol voor meer veiligheid: "Rome niet op één dag gebouwd, maar we zijn vastbesloten"

CEO Peter Bossaert en de RBFA zetten zich vol achter de campagne voor meer veiligheid in het voetbal. Uiteraard wil ook de voetbalbond zich daarvoor inspannen.

Samenwerking is het codewoord, beseft Bossaert. "Er moet een uniforme aanpak zijn over het hele land, met alle partijen moeten we die tot uitvoering brengen. Dat is in de eerste plaats de voetbalwereld, maar we zullen ook Binnenlandse Zaken, de voetbalcel, de politie, publieke diensten en burgemeesters nodig hebben."

Het meest ideale zou zijn dat incidenten met geweld in zijn geheel vermeden kunnen worden. "In de eerste plaats draait het om preventie. We proberen te communiceren en sensibiliseren, te praten met supportersgroepen. We investeren in toegangscontrole, in betere systemen en technologie, in veiligheidsmensen. Zij spelen zo'n belangrijke rol en zijn de mensen in de eerste lijn."

Repressie en handhaving

"Als dat allemaal niet zou helpen, is repressie en handhaving nodig. We zullen snel uitsluitingen en stadionverboden uit te spreken in geval van incidenten", maakt Bossaert zich sterk. "De clubs zullen alle informatie verzamelen en die doorsturen naar de voetbalbond. We zullen dat dan behandelen in eerste aanleg en eventueel in tweede aanleg, maar het beroep werkt niet opschortend."

Dat betekent dat een dader de volledige straf moet uitzitten vanaf het moment van overtreding. "Er zullen heel zware sancties getroffen worden voor vergrijpen waarvoor wij dat nodig achten. Het is nu aan ons om het samen uit te voeren en in ons doel te slagen. Het is ons werk om dat samen met de Pro League en de clubs te doen. Ik doe ook een oproep aan de media, die ook een belangrijke rol speelt, om mee te gaan in dat verhaal."

Met kinderen naar het voetbal

Na de vele incidenten van het voorbije seizoen, is het broodnodig dat dit actieplan succesvol is. "We doen het voor de zwakste gebruikers onder ons. We hopen om met kinderen naar het voetbal blijven gaan en willen dat op een veilige manier beleven. We weten dat Rome niet op één dag gebouwd is, maar zijn wel vastbesloten."