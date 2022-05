Daar is hij weer: Eden Hazard is fit voor de wedstrijd tegen Cadiz

De kans bestaat dat we Eden Hazard komende zondag in actie zien. De Rode Duivel is weer helemaal fit na zijn operatie aan de voet. Real Madrid-coach Carlo Ancelotti zou hem speelminuten gunnen tegen Cadiz.

Het is geleden van 19 februari tegen Alavés dat we Eden Hazard nog is op een veld zagen. Volgens de medische dienst van Real Madrid is de Rode Duivel helemaal hersteld van zijn voetoperatie en is hij wedstrijdfit.

Carlo Ancelotti wil de volgende wedstrijd andere spelers de kans geven om zich te tonen. "Zondag zullen we spelen met diegenen die er tegen Levante niet bij waren zoals Kroos of Casemiro. En ik denk dat we Ceballos, Asensio en Hazard terug hebben. Bijna de hele ploeg is fit en speelklaar", zei hij in de persconferentie voor de wedstrijd tegen Cadiz.