Danjuma (Villareal) kan na sterk seizoen rekenen op interesse Franse topclub

Zo zou Paris Saint-Germain de ex-speler van Club Brugge maar al te graag inlijven. De Nederlandse winger heeft een clausule in zijn contract staan, waardoor de Parijzenaars hem voor 'amper' 45 miljoen euro kunnen binnenhalen. Danjuma haalde de halve finale van het kampioenenbal met De Gele Duikboot, en was in het totaal dit seizoen goed voor 16 doelpunten en 4 assists.

Het levert hem niet alleen interesse van PSG op, maar ook enkele ploegen uit de Premier League volgen de prestaties van de aanvaller op de voet. Newcastle United zou alvast enorm gecharmeerd zijn door de Nederlander, die met huidig coach van The Magpies Eddie Howe nog samenwerkte bij Bournemouth. Daarnaast stuurde Manchester United vorige maand al scouts naar Spanje om Danjuma op te volgen.

Arnaut Danjuma had a great first season with Villarreal and there's a release clause included into his contract, it will be valid this summer for €45m - confirmed as per @marca. 🟡👀 #Villarreal



Danjuma is already in the list of many top clubs while he's focused on Villarreal. pic.twitter.com/2FjWj6sIbO