Rode Duivels openen Nations League-campagne tegen Nederland in uitverkocht Koning Boudewijnstadion

Op 3 juni neemt België het op tegen Nederland in de Nations League. De Rode Duivels kunnen rekenen op een uitverkocht stadion tegen onze Noorderburen.

Over een kleine maand gaat de Nations League van start. Aangezien het WK eind 2022 gepland staat, is de Nations League vervroegd. Op 3 juni ontvangen onze Rode Duivels Nederland in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion. In totaal zullen er net geen 42.000 supporters aanwezig zijn.

Na de thuiswedstrijd tegen onze noorderburen ontvangen de Rode Duivels Polen in Brussel. Die match wordt op woensdag 8 juni gespeeld. Nadien volgen twee verplaatsingen. Eerst naar Wales (11 juni) en vervolgens opnieuw Polen (14 juni).