Michel Vlap doet verhaal over zijn toekomst bij Anderlecht

Michel Vlap speelt zondag zijn laatste match voor FC Twente. Daarmee zit zijn uitleenbeurt van Anderlecht erop.

Ook bij FC Twente kon Michel Vlap niet helemaal ontbolsteren, hij kan dus nog veel meer. “Voor mij persoonlijk had ik wel wat meer gewild. Ik denk ook dat ik veel meer kan", klinkt het op ESPN. “Ik denk wel dat ik goed heb gevoetbald voor het team, maar uiteindelijk wil je ook betere persoonlijke statistieken hebben.”

Vijf goals en twee assists was de totale balans, goed om de club mee aan Europees voetbal te helpen. “Ik vind het gewoon prachtig om voor deze club te voetballen. Dat is helaas niet alleen aan mij, maar ik voel me hier echt thuis, ik wil gewoon graag voetballen. Iedereen zou Europees voetbal willen spelen met Twente.”

Vlap hoopt dan ook dat Anderlecht hem nog een seizoen wil uitlenen aan de Nederlandse club zodat hij het Europese verhaal mee kan schrijven.