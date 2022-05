Oud-speler van Club Brugge overtuigd: "Met Clement ging Club niet zover staan"

Club Brugge staat op één zege van de titel in de Jupiler Pro League nadat het de achterstand op Union SG goedmaakte.

Volgens analist en oud-Clubspeler Franky Van der Elst ging blauwzwart op dit moment niet aan de leiding gestaan hebben als Philippe Clement trainer was gebleven.

“Ik zeg dit met veel respect voor Philippe Clement, ik ben erg blij met de resultaten die hij boekt bij AS Monaco en hij heeft zijn kwaliteit bewezen met drie competitietitels op rij, maar ik denk het niet”, vertelt Van Der Elst aan Het Laatste Nieuws.

Het was dan ook goed dat er iemand anders kwam, ongeacht wie dat was. “Ik had de indruk dat de veer een beetje uitgerekt was, dat hij aan het eind van de cyclus was. Ik denk niet dat dit specifiek is voor Philippe Clement, het is een observatie voor veel coaches.”

De timing zat dan ook goed voor Clement, maar ook voor Club Brugge. “Op een gegeven moment is het voorbij. Het was misschien het juiste moment om te vertrekken. Het is goed dat de kans van Monaco zich voordeed.”