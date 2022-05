Real Madrid trainer Ancelotti: "Hazard speelt ook volgend seizoen hier"

Nee, Eden Hazard beleeft geen droomtijd bij Real Madrid. Toch zal hij volgend jaar nog steeds het shirt van de Spaanse kampioen dragen, althans zo vertelt zijn coach.

Slechts 3318 minuten, 6 doelpunten en 10 assists. Het zijn niet de cijfers die we gewend zijn van Eden Hazard. Veel kwaaltjes en beurten op de bank hebben roet in het eten gegooid van Hazard zijn tijd in de Spaanse hoofdstad. Toch wil Ancelotti hem er volgend seizoen nog graag bij.

Op een persconferentie had de Italiaanse trainer het volgende te zeggen: "Het is heel duidelijk, Eden Hazard speelt volgend seizoen nog voor Real Madrid. Hij wil zijn kwaliteiten opnieuw tonen."

Er was sprake van een uitleenbeurt van de Belgische flankaanvaller, maar dat zit er dan toch niet aan te komen. Hopelijk zien we Hazard in zijn beste vorm terugkeren want in November staat het WK in Qatar op het programma.