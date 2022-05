🎥 Witsel neemt afscheid van Borussia, Hertha moet barrages spelen

Axel Witsel heeft zijn carrière bij Borussia Dortmund afgesloten met een 2-1-overwinning tegen Hertha Berlijn.

Voor de wedstrijd werden enkele spelers, waaronder Erling Haaland en Axel Witsel, in de bloemetjes gezet voor hun afscheid bij Borussia Dortmund.

Hertha kwam op voorsprong via Ishak Belfodil, iets na het kwartier. De gelijkmaker van Borussia kwam er via Haaland in de 68ste minuut vanop de stip.

Invaller Youssoufa Moukoko, die Axel Witsel kwam vervangen, scoorde een minuut nadat hij ingevallen was in de 83ste minuut de winning goal.

Door de nederlaag moet Hertha Berlijn barrages spelen. Stuttgart won van Keulen en is zo zeker van een verlengd verblijf. En dat moest gevierd worden als we de beelden zien...

