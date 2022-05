Verhaeghe spreekt over zoektocht naar nieuwe trainer: "In het verleden al bewezen dat we dit kunnen managen"

Club Brugge moet op zoek naar een nieuwe coach. Carl Hoefkens wordt intern naar voren geschoven, terwijl ook Xabi Alonso opnieuw een kandidaat is. Bart Verhaeghe wil echter niet op de zaken vooruit lopen.

Alfred Schreuder verlaat Club Brugge om coach te worden van AFC Ajax. “Dat is het lot van een Belgische topclub”, aldus Bart Verhaeghe in Het Laatste Nieuws. “Er zijn twee coaches vertrokken: de ene naar AS Monaco en de andere trekt nu naar Ajax.”

Carl Hoefkens wordt ondertussen naar voren geschoven als dé interne pion om T1 te worden. “Maar daar ga ik momenteel nog niet op antwoorden. We hebben in het verleden bewezen dat we deze situatie kunnen managen. Dat gaan we ook nu doen.”