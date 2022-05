Jürgen Klopp speelt met Liverpool al 60ste match van het seizoen: "Het seizoen eindigt niet"

Liverpool moet dinsdag winnen in Southampton wil het nog een beetje druk op Manchester City zetten voor de titel in de Premier League.

Het valt eerst al afwachten of Van Dijk en Salah inzetbaar zijn. “We zullen moeten afwachten. Het is pas twee dagen geleden sinds we 120 minuten hebben gespeeld. Het team dat we opstellen heeft één missie: winnen van Southampton. We moeten zien wie ons daarbij kan helpen. De verlenging heeft wel een impact gehad”, zei Klopp op zijn persconferentie.

Want de teller blijft maar lopen. “Dit wordt onze zestigste wedstrijd van het seizoen, dus we moeten ook voorzichtig zijn met spelers. Het seizoen eindigt voor ons niet na dinsdag. Wij moeten wissels doorvoeren, maar ik weet nog niet hoeveel.”

De kans op de landstitel lijkt zo goed als verkeken, zeker ook omdat Aston Villa, de laatste tegenstander van Man City, ook donderdag nog speelt. “Ik kan me niet herinneren dat City twee keer op rij punten heeft verspeeld. Bovendien moet Villa donderdag ook nog spelen. Dat zijn zij niet gewend. In een ideale wereld gaan we met een achterstand van één punt de laatste speelronde in, maar ik denk niet dat City vervolgens nog punten laat liggen.”

“We hebben zowel de League Cup als de FA Cup gewonnen en doen tot het einde mee om de landstitel. Dan kan je spreken van een goed seizoen. Dat neemt de druk weg, waardoor we ook meer van dit seizoen kunnen genieten. Het zou geweldig zijn om ook de Champions League te winnen, maar we spelen tegen de meest ervaren Champions League-ploeg van de wereld. We zijn dus niet de grote favoriet, het wordt een open wedstrijd en we kunnen alle kleine voordeeltjes gebruiken.”