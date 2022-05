Philippe Clement is duidelijk: "Dit is de titel van Alfred Schreuder"

Philippe Clement volgde de titelstrijd en het feest van Club Brugge achteraf met argusogen op.

Vanuit Monaco laat Philippe Clement weten dat hij “supercontent” is met de titel van blauwzwart. “Voor de spelers, de fans, het bestuur en zeker ook voor de trainer Alfred Schreuder. Dat is een toffe mens en hij heeft uitstekend werk geleverd. Weet je, ik ben blij voor de hele Club-familie. Ik denk dat ik daar ook bij hoor en dus ben ik als supporter ook vol vreugde”, zegt Clement aan Het Nieuwsblad.

Clement vertrok tijdens de winterbreak richting Frankrijk. Schreuder beleefde een moeilijke start, maar wist de zeven punten achterstand goed te maken en sloeg in de play-offs helemaal toe. “We gaan toch niet over procenten of over mijn eventuele vierde titel op rij beginnen zeker? Neen, alle verdienste gaat naar Alfred Schreuder. 37 op 39, dat is niet niks.”

“Hij deed het heel goed. Je kan maximaal zeggen dat ik de club goed heb achtergelaten. Iedereen heeft het goed gedaan. Ook het bestuur door een goede trainer te kiezen en vier nieuwe spelers aan te trekken, precies op die posities waar er nood aan was. Dat is gewoon goed gedaan.”