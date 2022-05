Stad Brugge zet kersvers kampioen op verschillende momenten in de bloemetjes

Zondag en maandag zal er stevig gefeest worden naar aanleiding van de derde titel op rij van Club Brugge.

De stad Brugge wil de titel van Club Brugge niet zomaar laten passeren. "Eerst is er nog een viering op zondag na de wedstrijd tegen Anderlecht op Sint-Andries, in de buurt van het Jan Breydelstadion", aldus burgemeester Dirk De fauw bij VRT.

"Op maandag houden we het feest op de Markt, waar we een podium bouwen voor spelers, staf en bestuur, want het is ook tijd dat zij na drie jaar nog eens deftig gehuldigd worden vanwege de prestaties die zij geleverd hebben. We verwachten heel veel mensen. De spelers komen dan in twee open dubbeldeksbussen vanaf het Zand richting de Markt gereden."

Zondag werd er al stevig gefeest in Brugge, maar niemand zal problemen maken om dat nog een tweede en derde keer te doen.