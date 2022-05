Ancelotti bevestigt dat Hazard bij Real Madrid zal blijven, maar is dat wel een goede keuze?

Waar ligt de toekomst van Eden Hazard? Volgens Carlo Ancelotti zal de Rode Duivel ook volgend seizoen voor Real Madrid voetballen. Maar is dat wel de meest verstandige keuze?

“Eden Hazard is gemotiveerd om zich te tonen”, aldus Carlo Ancelotti. “Hij wil bij Real Madrid blijven en zich bewijzen. Zeker na alles wat hem de voorbije seizoenen overkomen is.”

Maar is dat wel de meest verstandige beslissing? In de aanvalslinie loopt De Koninklijke met Karim Benzema, Vinicius Junior, Rodrigo en zelfs Marco Asensio met pionnen rond die momenteel hoger in de pikorde staan dan Hazard.

Pikorde

De komst van Kylian Mbappé - daar gaan we stilaan toch ook van uit - zorgt ervoor dat de Rode Duivel nog een plaats zal dalen. Is het dan geen betere optie om elders effectief te gaan voetballen? De tijd zal het ons zeggen…