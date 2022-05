🎥 Clubliefde boven voor Steven Defour: "Als KV Mechelen er niet was, zat ik niet meer in het voetbal"

In Burnley is hij een legende, maar ook bij Porto en andere clubs is hij een graag geziene figuur. Maar, Steven Defour is toch vooral 'ne kakker'.

Nadat hij in 2021 zijn spelerscarrière beëindigde na langdurig blessureleed besloot hij om de trainersstaff van Wouter Vrancken te vervoegen bij KV Mechelen. Hoewel Defour prof werd bij Racing Genk, was Mechelen altijd de club van zijn hart. De voormalige Rode Duivel werd geboren in Mechelen en speelde ook 6 jaar lang bij de jeugd van KV Mechelen.

Nu het vertrek van Wouter Vrancken bevestigd is in de pers, wilde men in de podcast 90 Minutes van Defour of hij mee met zijn huidige coach naar een andere ploeg zou trekken mocht die dat vragen maar het antwoord was zeer duidelijk: "Nee, naar nergens anders. Ik blijf alleen maar in het voetbal voor KV Mechelen, anders was ik er al lang uit. Als dit verhaal stopt, stap ik ook uit het voetbal", klinkt het.