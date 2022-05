De strijd om Robert Lewandowski barst helemaal los

Dat er interesse is in Robert Lewandowski is een 'understatement'. Na Barcelona wil nu ook een Londense club de doelpuntenmaker binnenhalen.

Robert Lewandowski heeft aangegeven dat hij wil vertrekken bij Bayern München en Barcelona geldt als de belangrijkste kandidaat om de spits binnen te halen. Volgens The Guardian wil Chelsea echter proberen om de Catalanen af te troeven. Wanneer de verkoop van de club definitief is afgerond, willen de Londenaren aan de tafel gaan zitten met Bayern München. Dit is mogelijks slecht nieuws voor Romelu Lukaku die een extra concurrent zo zou zien opduiken.