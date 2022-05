Na afhaken Belgische coaches: Nederlander, die gelijkaardig parcours aflegde dan Vrancken, in poleposition bij KV Mechelen

KV Mechelen is volop op zoek naar een opvolger voor 'De Keizer'. Wouter Vrancken voelt zich klaar voor een stap hogerop na vier fantastische seizoenen Achter De Kazerne. Nadat enkele Belgische T1's bedankten voor het aanbod kijkt KV Mechelen nu naar het noorden van Nederland.

Jonas De Roeck was gevleid door de Mechelse interesse, maar koos uiteindelijk voor een verlengd verblijf bij Westerlo. Carl Hoefkens (T2 Club Brugge) en Jonas Ivens (T2 Monaco) haakten ook af, waardoor de zoektocht naar een opvolger van 'De Keizer' verdergaat. De naam van Bernd Hollerbach, de harde Duitse coach van STVV, viel de voorbije dagen al te horen Achter De Kazerne. Toch lijkt Danny Buijs helemaal bovenaan het lijstje te prijken. De carrière van de 39-jarige Nederlander vertoont overigens opvallend veel gelijkenissen met die van Wouter Vrancken.

Gelijkaardig carrièreverloop

Danny Buijs (39) werd opgeleid bij Feyenoord. Net als Wouter Vrancken was Buijs een meer dan verdienstelijke centrale middenvelder. Buijs vergaarde bij Excelsior, ADO Den Haag, Feyenoord en Groningen meer dan 200 Eredivisie-wedstrijden op de teller. Na zijn spelersloopbaan ging Buijs aan de slag als coach bij de Kozakken Boys. Het was bij die amateurclub dat FC Groningen Buijs in de zomer van 2018 tot ieders verbazing ging wegplukken.

Van scepsis naar publiekslieveling

Er werden veel vraagtekens gezet bij de aanstelling van 'groentje' Danny Buijs, die nog geen ervaring had als coach in het profvoetbal. Met Groningen bewees de sympathieke Nederlander al snel dat hij wat in zijn mars had: in zijn eerste seizoen loodste Buijs de Groningers, gestoeld op een ijzersterke defensieve organisatie, naar een fraaie achtste plaats. Ook de volgende twee seizoenen (9e en 7e plaats) kende de Trots van het Noorden zorgeloze jaren.

Buijs groeide in die tijd uit tot een absolute publiekslieveling. Na vier jaar achtte de Nederlander de tijd rijp om andere oorden op te snuiven. Afgelopen zondag leed Groningen op de slotspeeldag zijn zevende nederlaag op rij. Het weerhield de fans er niet van om hun coach te trakteren op een indrukwekkend afscheid en op een gepaste wijze uit te wuiven.

Buijs staat in Nederland bekend als iemand die het hart op de tong heeft en zijn emoties de vrije loop durft laten. Hij maakte bij onze noorderburen indruk met zijn scherpe analyes, al vinden criticasters dan weer dat hij soms te verbaal aanwezig is. Zo ging hij in maart vorig jaar tijdens de match letterlijk in de clinch met een Emmen-speler. "Ik had daar moeten wegblijven", zei Buijs over het incident. "Maar als ik hem echt had geslagen, dan was hij niet opgestaan."

"Voorkeur buitenland"

Dit vond Glenn Bijl van de actie van Danny Buijs pic.twitter.com/X8zNCuzl5T — ESPN NL (@ESPNnl) March 13, 2021

Nu het seizoen in Nederland achter de rug is, kijkt Buijs voluit naar de toekomst. De Nederlander zal de komende weken alle voorstellen afwegen en de knoop doorhakken. "Mijn voorkeur gaat naar het buitenland", zei hij zondag na de verloren partij tegen Cambuur. "Er is behoorlijk wat interesse uit verschillende landen, maar het liefst ga ik niet te ver weg van Nederland. En dan kom je uit in Duitsland of België."