OFFICIEEL: RWDM neemt Nederlander transfervrij over van Lommel: "Supporters zijn natuurlijk super"

RWDM gaat shoppen bij een reeksgenoot. Het pikt bij Lommel de transfervrije Nederlandse aanvallende middenvelder Bryan Smeets op.

"Ik ben blij hier in Molenbeek te zijn. RWDM heeft grote toekomstplannen en wil stappen vooruit zetten. Ik kon me meteen vinden in de visie en wil deel uitmaken van dit mooi project", reageert Smeets op de site van RWDM op zijn overstap.

Tijdens het half jaartje dat Smeets voor Lommel voetbalde, kon hij ook reeds kennismaken met de enthousiaste aanhang van RWDM. "De supporters ? Ja ze zijn natuurlijk super, dat heb ik vorig seizoen al mogen merken. Ik heb in Nederland ook al voor meerdere ploegen gespeeld met een fanatieke aanhang dus ik weet aan wat ik me mag verwachten."

In zijn thuisland voetbalde de 29-jarige Smeets onder meer voor MVV, De Graafschap, Cambuur, TOP Oss en Sparta Rotterdam. Smeets tekende bij RWDM een contract voor twee seizoenen plus optie.