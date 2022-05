Sakala heeft afspraak met de geschiedenis, maar in eigen land is niet iedereen lovend: "Ik weiger te betalen om positief over mij te schrijven"

Fashion Jr. Sakala, de man met de breedste glimlach in de annalen van het Belgisch voetbal, heeft woensdag afspraak met de geschiedenis. De Zambiaan staat met de Rangers woensdagavond in de finale van de Europa League. In Sevilla is de tegenstander Eintracht Frankfurt.

Sakala verliet vorige zomer Oostende voor een avontuur in Glasgow. Vanavond kan de kwieke aanvaller geschiedenis schrijven: hij kan de eerste Zambiaan winnen die Europese finale kan winnen. Wie denkt dat Sakala op handen wordt gedragen in eigen land, is er echter aan voor de moeite.

"Het is een doel om de eerste Zambiaan te worden die dat verwezenlijkt. Dan zal Zambia wel van me houden. Ik word er vaak zwartgemaakt op sociale media", vertelt Sakala in GVA. "De reden: soms bellen journalisten me om hen te betalen, zodat ze iets positief over mij zouden schrijven. Daar doe ik niet aan mee. Het gevolg daarvan is dat sommigen een campagne opzetten tegen mij op Twitter."

"Ik heb me altijd ingezet voor mijn land. Ik scoorde acht keer in zeventien interlands, dus ik kan het echt niet begrijpen. Deze finale winnen zou erg veel deugd doen", aldus Sakala.