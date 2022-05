'Antwerp en Club Brugge moeten heel wat concurrentie dulden voor Nederlandse seizoensrevelatie'

In zijn eerste seizoen op het hoogste niveau maakte Quinten Timber indruk bij Utrecht. Het leverde de tweelingbroer van Ajax-speler Jurrien heel wat interesse op. Of hij volgend seizoen in België speelt?

Quinten Timber (20) maakte dit seizoen heel wat indruk bij Utrecht en dat heeft hem heel wat aandacht opgeleverd. Veel interesse Antwerp en Club Brugge horen bij de kandidaten om de speler die tot 2024 vastligt in Utrecht over te gaan nemen. Volgens Nederlandse media zitten de tribunes echter vol scouts voor Timber. PSV, Ajax en teams uit de vijf grootste competities zitten achter hem aan.