Leegloop bij Union? 'Veel is nog mogelijk, zelfs verlengd avontuur van absolute sterkhouder'

Het succesverhaal van dit seizoen zou voor Union SG wel eens op een leegloop kunnen uitdraaien. Of net helemaal niet?

Dat Union SG een topseizoen achter de rug heeft mag duidelijk zijn. De tweede plaats is ondertussen zeker en dus spelen de Brusselaars zeker tot nieuwjaar in een Europese competitie.

Undav

Dat kan heel wat spelers eventueel toch nog enkele maanden langer in het Dudenpark houden. En er wordt zelfs luidop gedroomd.

Want volgens 7 sur 7 zou ook een verlengd avontuur voor Deniz Undav niet helemaal ondenkbaar zijn. Als hij bij Brighton & Hove Albion in de voorbereiding niet meteen aanspraak kan maken op speelminuten, is een nieuwe uitleenbeurt niet eens helemaal onmogelijk.