'Stathursday' Pro League toont cijfers achter seizoen De Ketelaere, Gomez en Matondo

Charles De Ketelaere, Sergio Gomez of Rabbi Matondo: een van hen wordt maandag uitgeroepen tot Youngster of the Year. Het datateam van de Pro League legde alvast de statistieken van deze drie talentvolle spelers onder de loep.

Naar goede gewoonte zoomt de Pro Legaue in de rubriek ‘Stathursday’ in op opvallende statistieken van spelers in onze competitie. Vandaag deed het dat voor De Ketelaere, Gomez en Matondo, de drie kanshebbers voor de Youngster Of The Year-nominatie.

Rode Duivel doeltreffender

De Ketelaere heeft zijn statistieken dit jaar serieus opgekrikt. Zo scoorde de Rode Duivel in het seizoen 2021/2022 14 keer, en gaf hij 8 assists. Dat is beduidend beter dan vorig seizoen, waarin hij tot 4 doelpunten en 6 assists kwam. Niet alleen zijn scorend vermogen ligt hoger, het datateam ontdekte ook dat hij tot veel meer geslaagde dribbels komt. Zo slaagden dit seizoen 55 van zijn 110 dribbels, slechts drie spelers (Loïc Lapoussin, Moussa Al-Tamari en Noa Lang) deden beter.

Spaanse spurtbom

Ook Sergio Gomez, misschien wel de beste speler van Anderlecht dit seizoen, kan statistieken voorleggen om u tegen te zeggen. Zo kwam de Spanjaard in totaal aan 6 doelpunten en maar liefst 11 assists, maar zijn het aantal spurts dat hij dit seizoen trok nog indrukwekkender. Niemand in de Jupiler Pro League zette dit seizoen meer sprints in dan Sergio Gomez. Met 280 spurts houdt hij Dante Vanzeir (277) en Hugo Cuypers (270) achter zich.

Rappe Rabbi

Het goudhaantje van Cercle dit seizoen kan op belangstelling rekenen van zowel Club als Anderlecht, en dat is niet toevallig. Matondo scoorde voor De Vereniging 9 doelpunten en gaf 2 assists, en komt daarnaast tot het meest aantal schoten na een geslaagde dribbel van iedereen in de Jupiler Pro League. Zo’n acties leverden hem liefst 39 schoten op.

Zie ondertaande Twitter-post voor meer statistieken van deze jonge getalenteerde spelers.