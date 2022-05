'Manchester United wil Pogba vervangen door... éénvoudig Rode Duivel'

Manchester United heeft een opvallende opvolger voor Paul Pogba op het oog. De Engelse topclub denkt aan Orel Mangala.

Dat melden de Engelse media. Orel Mangala liet zich de voorbije maanden opmerken met VfB Stuttgart. De middenvelder was één van de dragende spelers die het behoud in de Bundesliga hebben helpen te verzekeren.

Mangala is één van de spelers die het vertrek van Paul Pogba moeten opvangen. En dat is niet alles: met het nakende vertrek van Nemanja Matic zitten The Red Devils héél krap in middenvelders.

Relatief goedkoop

De éénvoudig Rode Duivel heeft een contract tot medio 2024 bij Stuttgart, maar een vertrek is bespreekbaar als er vijftien miljoen euro op tafel komt. En dat maakt van het jeugdproduct van RSC Anderlecht ook meteen een relatief goedkope transfer.