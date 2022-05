Rondje Premier League: Everton buigt scheve situatie helemaal om én ontloopt degradatie, geen winnaar in Chelsea - Leicester

De ontknoping van de Engelse titelstrijd is voor dit weekend, maar ook onderaan is het razend spannend. Op Goodison Park is vanavond alleszins een feestje losgebarsten.

Everton FC 3 - 2 Crystal Palace Het was aan de rust alle hens aan dek. Crystal Palace stond 0-2 voor en Everton FC stond aan de rand van de degradatie. Na de rust bogen The Toffees de scheve situatie helemaal om. Meer zelfs: met nog één speeldag te gaan is de redding een feit. Aston Villa 1 - 1 Burnley FC Burnley FC liet vanavond een uitgelezen kans liggen om weg te sluipen uit de gevarenzone. The Clarets moeten op de laatste speeldag echter nog vol aan de bak. Burnley ontvangt Newcastle United, terwijl Leeds United - dat evenveel punten telt - trekt naar Brentford FC. Maddison Thiago Silva Chelsea FC 1 - 1 Leicester City Chelsea FC en Leicester City hielden het vanavond op een puntendeling op Stamford Bridge. James Maddison opende na amper zes minuten de score, maar nog voor de rust had Marcos Alonso voor de gelijkmaker gezorgd. Romelu Lukaku stond in de basis bij de thuisploeg, net als Timothy Castagne aan de overkant.

