De weg naar KV Mechelen is geplaveid voor Danny Buijs

KV Mechelen ging eerst zijn heil zoeken in eigen land, maar is nu over de grens getrokken om de vervanger van Wouter Vrancken te vinden.

Wouter Vrancken coacht dit weekend met KV Mechelen zijn laatste wedstrijd voor de Maneblussers. Dit uitgerekend tegen Racing Genk waar hij naar alle waarschijnlijkheid volgend seizoen aan de slag zal gaan. Voor de Limburger gaat het dus een beetje thuiskomen zijn. Volgens Het Nieuwsblad is alles gereed om één van de komende dagen zijn opvolger voor te stellen. Dit zou Danny Buijs zijn die knappe resultaten neerzette met FC Groningen de afgelopen seizoenen. Er zou voor de Nederlander een contract van onbepaalde duur klaarliggen en vanaf dat alle feestelijkheden en formaliteiten met Racing Genk zijn afgerond, zou hij worden voorgesteld. Maar eerst nog de wedstrijd zelf natuurlijk.