Felice Mazzu wil snel met het bestuur van Union rond de tafel gaan zitten: "Ik hoop wel dat alles na dit seizoen snel geregeld wordt"

De spelers van Union lopen in de kijker op dit moment. Het zijn niet alleen de spelers die een hand hebben in het succes van Union, maar ook trainer Felice Mazzu. Hij wil dan ook snel duidelijkheid van het bestuur naar volgend seizoen toe al heeft hij er veel vertrouwen in.

“Ik heb nog geen gesprek gehad met het bestuur, maar ik hoop wel dat alles na dit seizoen snel geregeld wordt", vertelt Mazzu tegenover Het Nieuwsblad. "Ik heb nood om mij even los te koppelen van het voetbal, en om op vakantie te gaan. Indien dingen niet snel geregeld zijn wordt die loskoppeling moeilijker”, wil de coach snel duidelijkheid. Union en Mazzu dat is liefde tussen elkaar. “Ik ben verliefd geworden op deze groep, en het is zeldzaam om zo’n spelerskern te hebben. Binnenkort gaan we praten, maar het zal afhangen van verschillende factoren. De samenstelling van de spelersgroep is voor mij het belangrijkste. Ik wil opnieuw een sterke spelersgroep ter beschikking hebben, maar daar twijfel ik niet aan. Het bestuur heeft de afgelopen jaren al enorm goed werk verricht, dus ik verwacht dat ze dat opnieuw zullen doen.” Zondag ontvangt Union in eigen huis Antwerp. Het ideale moment om afscheid te nemen van de fans na een fantastisch seizoen.