Newcastle maakt zich klaar voor nieuw tijdperk: wat doet de steenrijke club deze zomer?

Newcastle is sinds de overname één van de rijkste voetbalploegen ter wereld geworden. Afgelopen wintermercato werd er al stevig geïnvesteerd in de kern. Dat loonde, want Newcastle zette in 2022 een geweldige reeks neer. Wat doen ze deze zomer?

Afgelopen wintermercato was de eerste transferperiode voor Newcastle United sinds de overname. Voor nieuwjaar leek alles erop dat The Magpies zouden degraderen, maar dankzij enkele gerichte versterkingen gebeurde dat niet. In 2022 zette Newcastle een hele knappe reeks neer en klommen ze weg uit de degradatiezone. Ze betaalden 15 miljoen euro voor Dan Burn aan Brighton, huurden Matt Targett van Aston Villa, haalden Kieran Trippier voor 15 miljoen terug naar de Premier League van Atletico Madrid, kochten Chris Wood voor 30 miljoen van Burnley.

Last but not least haalden ze ook nog eens Bruno Guimarães voor 40 miljoen weg bij Lyon. Die laatste lijkt een echt schot in de roos te zijn, want de middenvelder is nu Braziliaans international en wordt zelfs genoemd bij Real Madrid als mogelijke opvloger van Kroos of Modric. Newcastle kocht deze winter heel slim aan door de concurrentie te verzwakken en hun zelf goed te versterken. Nu de zomermercato eraan zit te komen beginnen de speculaties al volop los te barsten.

Exit Dubravka, welkom...

Martin Dubravka is sinds januari 2018 de vaste nummer één van Newcastle. De inmiddels 33-jarige Slowaakse international lijkt wel aan vervanging toe als Newcastle een stap hogerop wil zetten. Er zijn twee doelmannen die ze bij Newcastle voorlopig in het oog houden. De eerste is Dean Henderson, tweede doelman bij Manchester United. Het lijkt erop dat de jonge Engelse doelman niet nog een seizoen doublure wil spelen voor De Gea en met het oog op het WK zich wil verzekeren van speelminuten. Een andere interessante piste voor The Magpies is Sam Johnstone. De inmiddels 29-jarige doelman zou graag de Engelse ploeg vergezellen naar het WK nadat hij ook al meeging naar het EK vorige zomer. Hij deed het dit seizoen meer dan behoorlijk bij West Brom en zijn contract loopt deze zomer af. Ook Tottenham, West Ham, Leicester en Brighton hebben interesse in Johnstone, dus eenvoudig wordt het niet om hem te overtuigen. Ook Kepa Arrizabalaga lijkt een interessante piste te zijn, maar met zijn contract tot 2025 moeten ze vooral afwachten welke transferprijs Chelsea nog voor de duurste doelman in de geschiedenis wil recupereren.

Ook in de verdediging wil Newcastle zich nog wat versterken. Eerst en vooral lijkt vooral het aanblijven van Matt Targett belangrijk te zijn. De gehuurde linksachter van Aston Villa deed het voortreffelijk bij Newcastle en ze zouden hem nu dus ook definitief willen vastleggen. Verder geniet ook centrale verdediger Moussa Niakhaté interesse van de Engelse club. De 26-jarige Fransman is kapitein bij Mainz en scoorde dit seizoen vier keer. Een derde naam (die ook al deze winter voorbij kwam) is Sven Botman. De centrale verdediger van Lille is amper 22 jaar en heeft dus nog een grote groeimarge. Met een marktwaarde van 30 miljoen euro wordt hij sowieso niet goedkoop en ook Manchester United is geïnteresseerd in de jonge Nederlander. Daar zou hij heel goed passen binnen de plannen van Erik ten Hag.

Vriendjes of vervangers voor Bruno Guimarães

Wat Newcastle zal halen op het middenveld hangt vooral af van Bruno Guimarães: blijft hij of blijft hij niet? In ieder geval lijken ze te willen gaan voor de transfervrije Jesse Lingard. Lingard zijn contract bij Manchester United loopt af en hij vertelde al dat hij nog steeds 150.000 pond per week wil verdienen. Newcastle lijkt zowat de enige Engelse club die dat bedrag zomaar op tafel zou leggen voor de Engelsman. Ook Pierre-Emile Hojbjerg staat in de belangstelling van the Toon. Ze overwegen om een bod uit te brengen op de middenvelder van Tottenham van om en bij de 35 miljoen euro.

Een andere naam die de ronde doet is de transfervrije Florian Grillitsch. De 26-jarige Oostenrijker verlaat Hoffenheim deze zomer omdat zijn contract er afloopt. Dit seizoen miste hij al een pak wedstrijden met blessureleed, anders staat hij altijd aan de aftrap. Ten slotte wil ook Newcastle proberen om Christian Eriksen vast te leggen. De 30-jarige aanvallende middenvelder toonde na nieuwjaar bij Brentford dat hij nog steeds een absolute topspeler is en dat blijft natuurlijk niet onopgemerkt. Brentford wil zijn contract dan ook graag verlengen, maar Eriksen bekijkt ook de interesse van onder andere West Ham en Tottenham.

© photonews

Chris Wood isn't good (enough)

Afgelopen winter betaalde Newcastle nog 30 miljoen voor Chris Wood aan Burnley. Hij werd gehaald met slechts één doel: de degradatie vermijden. Ze verzwakten zo een rechtstreekse concurrent en hadden er zelf een spits bij, maar het was al wel snel duidelijk dat dit geen permanente oplossing zou worden. Deze zomer wordt er bij Newcastle vooral gefocust op deze drie aanvallers: Paulo Dybala, Dominic Calvert-Lewin en Hugo Ekitike. De schaduwspits van Juventus, Paulo Dybala, zijn contract loopt deze zomer af. De Argentijn maakte 115 doelpunten in 292 wedstrijden voor Juventus en heeft nog een marktwaarde van 40 miljoen euro. Hij lijkt na tien jaar ook zelf klaar om Italië deze zomer te verlaten. Ook Manchester United, Arsenal en Tottenham willen de Argentijn naar Engeland halen.

Calvert-Lewin zorgde met zijn doelpunt tegen Crystal Palace in het absolute slot voor dat Everton ook volgend seizoen in de Premier League zal voetballen. Dit seizoen kreeg de 25-jarige Engelsman veel te maken met blessures, maar volgend seizoen wil hij er absoluut weer staan. Ook Arsenal wil de Engelse international graag halen, maar Calvert-Lewin heeft nog een contract tot 2025. Met een marktwaarde van 42 miljoen euro wordt dit dus ook geen goedkope piste. Hugo Ekitike lijkt momenteel de derde optie te zijn voor Newcastle als nieuwe spits. De 19-jarige Fransman scoorde dit seizoen 10 keer en gaf ook 5 assists. Om de 93 minuten was hij dit seizoen betrokken bij een doelpunt voor Stade Reims. De ploeggenoot van Thomas Foket sluit een vertrek zelf ook zeker en vast niet uit.