Napoli weigert monsterbod op Nigeriaans goudhaantje

Napoli heeft een bod van maar liefst 90 miljoen euro op Osimhen geweigerd. Arsenal blijft echter niet bij de pakken zitten en bereidt een nieuw bod voor.

Dat meldt het Engelse Express. De boomlange 23-jarige spits kan vooral rekenen op interesse uit de Premier League: zowel Tottenham, Manchester United, als Arsenal zijn geïnteresseerd om de aanvaller van Napoli over te nemen. Arsenal, de club die zelf ook zijn voorkeur uitdraagt, blijkt nu met een bod van maar liefst 90 miljoen euro het meest concreet te zijn. De Napolitanen hebben het voorstel intussen van tafel geveegd.

Het Nigeriaanse goudhaantje van Napoli werd de voorbije jaren een vaste waarde in het team van de Zuid-Italianen, en was dit seizoen goed voor 18 doelpunten in alle competities samen. Daarmee eindigt hij met Napoli, dat lang uitzicht mocht behouden op haar eerste Scudetto sinds 1990, op een knappe 3de plaats in de competite.