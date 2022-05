Hein Vanhaezebrouck laat jonge doelman debuteren tegen Charleroi

Het is heerlijk toeven dezer dagen bij AA Gent. De beker werd gewonnen, waarna ook de Europe play-offs voor de Buffalo's waren. Vrijdag werd dan ook eindelijk bekend dat Hein Vanhaezebrouck langer aan boord blijft. En zaterdag op de slotspeeldag mag een jonge doelman debuteren.

Zaterdagavond sluit AA Gent zijn sterke seizoen af met een thuiswedstrijd tegen Charleroi. Het is best mogelijk dat Hein Vanhaezebrouck enkele jongens aan de aftrap brengt die de voorbije maanden minder gespeeld hebben. Toch zal de meest onbekende naam in doel postvatten.

Davy Roef is immers geblesseerd en moet passen voor de slotmatch van een slopend seizoen. Sinan Bolat, die einde contract is en weldra vertrekt, haalde zijn neus dan weer op voor de match tegen Charleroi, weet HLN.

Hierdoor zal Louis Fortin (20) zijn debuut maken in de hoogste klasse. De jonge doelman kwam vorige zomer over van Standard en ligt nog tot medio 2023 onder contract in de Ghelamco Arena.