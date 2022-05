'Nieuwe eigenaars Standard hakken knoop door en leggen erg beperkt transferbudget opzij'

Standard moet bouwen richting het nieuwe seizoen. En daarvoor is natuurlijk ook geld nodig. Al valt een en ander tegen, zo blijkt.

De nieuwe eigenaar (777 Partners) heeft volgens La Dernière Heure beslist om amper vijf miljoen euro ter beschikking te stellen voor transfers.

Verkopen?

Ze hopen erop dat met de verkoop van onder meer Raskin het totaalbedrag dat kan gespendeerd worden zal oplopen tot om en bij de vijftien miljoen euro.

Of dat genoeg is om de zwalpende club opnieuw in (de buurt van) play-off 1 te krijgen? Dat zal na de zomer moeten blijken.