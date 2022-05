Aad de Mos vergelijkt het Anderlecht dat drie keer kampioen speelde met dat van Club: "Natuurlijk is Vanaken beter dan Tielemans"

Aad de Mos heeft voor De Zondag het elftal van Anderlecht dat in 2014 drie keer na elkaar kampioen werd, vergeleken met dat van Club Brugge, die dat straf staaltje dit jaar lukte. Op het middenveld neigt hij verrassend zwaar richting blauw en zwart.

Hij verkiest immers Hans Vanaken altijd boven Youri Tielemans. “Hans Vanaken! Natuurlijk is die beter! Ik ben al van dag 1 een enorme fan van Vanaken en vind hem nog steeds onderschat, die jongen kan zo bij Ajax meespelen. Tweevoetig, kan geweldig in één tijd spelen, kopbalsterk, kan overal spelen… "

"Tielemans beviel me ook al niet tegen PSV dit jaar Europees, hij blunderde thuis én uit. Als Tielemans dan toch zou weggaan bij Leicester, laat Vanaken hem maar vervangen, dan zien we het verschil wel", zegt de Nederlandse analist. "Hij moet nu eindelijk eens zijn bescheidenheid afgooien en een grote transfer maken. Vanaken is een typische Belg: tevreden met wat hij heeft, lekker aan de kust.”

En De Ketelaere zet hij als aanvallende middenvelder, al speelde die veel in de spits. Hij zou winnen van Dennis Praet. “De Ketelaere is absoluut top, is vaak beslissend in de belangrijkste wedstrijden, ook Europees. Tweevoetig, enorm slim en er staat een goeie kop op: een grote toekomst! Praet was al bij Anderlecht een discussiepunt, deed het uiteindelijk wel goed in Italië en Engeland, maar is nog steeds niet echt doorgebroken."