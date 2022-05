Cyriel Dessers na zijn topseizoen bij Feyenoord: "Misschien het moment een stap te maken"

Woensdag trekt Cyriel Dessers met Feyenoord naar Albanië voor de Conference League-finale tegen AS Roma. Het is van 2002 geleden dat de Rotterdammers nog een Europese finale hebben gespeeld.

Dessers wordt door Feyenoord gehuurd van KRC Genk en kan het einde van het seizoen voor 4 miljoen euro definitief naar Rotterdam. Maar de spits staat ook op het verlanglijstje van verschillende buitenlandse clubs. De ex-speler van Lokeren weet nog niet in welk shirt hij volgend seizoen speelt. "Maar misschien is het toch het moment een stap te maken. Feyenoord is een bijzondere club. Laten we na de finale maar rond de tafel zitten. Dan moet er iets uitkomen", vertelt Dessers in een interview met Het Nieuwsblad.

Topschutter

Met tien treffers is Dessers momenteel topschutter in de Conference League. Al is voor Dessers de titel van topschutter van ondergeschikt belang. "Het gaat woensdag maar om één ding. We willen die beker winnen. En als ik daar een bijdrage aan kan leveren door te scoren, dan is dat alleen maar heel mooi."

Tweede in de topschuttersstand is Tammy Abraham van AS Roma. "Laten we hem woensdag dan maar van scoren afhouden. Maar topscorer worden is niet mijn eerste doel. Echt niet. Het is misschien logisch dat ik aandacht krijg als ik scoor. Maar dat is ook mijn taak in onze ploeg. Daarom vond ik het mooi dat onze verdedigers na de uitwedstrijd tegen Olympique Marseille in de halve finale veel complimenten kregen. Omdat zij zo goed verdedigen met veel ruimte in hun rug, krijg ik steeds kansen om te scoren. We leveren een teamprestatie", vertelt Dessers.