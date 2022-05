Zorgt de clausule van Diogo Jota voor een belangenconflict in de titelrace?

En als Liverpool kampioen wordt, is het Wolverhampton die er voordeel bij heeft. De Daily Mail onthult namelijk dat de transfer van Diogo Jota naar Liverpool in 2020 een clausule bevatte die Wolves een enorme financiële bonus zou opleveren als ze de titel zouden winnen.

Liverpool ontvangt zondag Wolverhampton en zal moeten winnen, terwijl het hoopt dat Manchester City het laat afweten tegen Aston Villa. En als de Wolven van Leander Dendoncker 'toevallig' vandaag niet erg strijdvaardig zouden zijn.

Liverpool to pay Wolves a multi-million pound bonus payment as part of Diogo Jota transfer deal if they win the Premier League, raising integrity concerns | @MattHughesDM https://t.co/S80gDIIpgV