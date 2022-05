Analist niet verrast door snel afscheid van Bernd Storck: "De manier waarop hij binnen kwam, dat was not done"

KRC Genk heeft gisteren afscheid genomen van Bernd Storck. De volgende trainer wordt Wouter Vrancken. Jacky Mathijssen dacht wel dat die voor een andere opdracht zou kiezen.

"Het was natuurlijk voor niemand nog een verrassing dat de wegen van Genk en Storck zouden scheiden, ook niet voor Storck zelf. Dat Vrancken nu allicht de nieuwe T1 wordt bij KRC? Dat lijkt misschien een logische stap, maar ik had gehoopt dat Wouter voor een andere challenge zou kiezen", zegt de analist in HBvL. "Vrancken is echt iemand die van uitdagingen houdt, dus zou ik in zijn geval voor een moeilijkere piste kiezen: het buitenland."

De passage van Storck vindt hij niet echt geslaagd. "Er moet eindelijk weer een goede samenwerking komen met de coach. Je moet als nieuwkomer ook gewoon normaal doen. Dan valt alles wel in zijn plooi. Op de manier waarop Storck de club binnenkwam, dat was simpelweg not done. Men heeft alles van hem moeten slikken en accepteren. Dat zorgt voor frustraties. Echt niet de wijze waarop je moet starten bij Genk."